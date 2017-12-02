Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Arjantinli Defans Oyuncusu Javier Mascherano, Barcelona'dan Ayrılıyor

ARJANTİNLİ DEFANS OYUNCUSU JAVİER MASCHERANO, BARCELONA'DAN AYRILIYOR

İspanya Liginde sezona damga vuran Barcelona'da, Arjantinli deneyimli savunmacı Javier Mascherano, Katalan ekibinden ayrılıyor.

Tarih : 02 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Arjantinli Defans Oyuncusu Javier Mascherano, Barcelona'dan Ayrılıyor(7/10)3

Barcelona'nın Arjantinli yıldız savunmacısı Javier Mascherano, ESPN'e özel açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle formasını Thomas Vermaelen'e kaptıran 33 yaşındaki futbolcu güzel günler geçirdiğini söylediği Barcelona'dan ayrılma vaktinin geldiğini açıkladı.

SON YILLARA DAMGASINI VURDU

Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan ve Pep Guardiola'nın sisteminde bir defansif orta saha oyuncusundan bir stopere dönüşen ve pas oyununun son yıllara damga vurmasına yardımcı olan kilit oyunculardan biri olan Mascherano; büyüklü, küçüklü her kulübün aradığı "ayağı iyi stoper" tanımının sözlük karşılığına dönüşmüştü.

Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Mascherano, "Barcelona'da kariyerimin en güzel günlerini geçirdim. Ancak ayrılmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Ama yine de son söz şu an elbette bende değil" ifadelerini kullandı.

7 YILLIK BARCELONA KARİYERİNE SON VERECEK

Röportajda Liverpool'daki son günlerinin çok da iyi hatıralarla geçmediğini anımsatan ve aynı durumu Barcelona'da da yaşamak istemediğini ifade eden Mascherano, Katalan ekibindeki yedi yıllık kariyerinde 331 maça çıktı; 1 gol ve 8 asiste imza atarken 4 La Liga, 4 Kral Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arjantinli  Defans  Oyuncusu  Javier  Mascherano  Barcelona  Dan  Ayrılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER