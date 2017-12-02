ARJANTİNLİ DEFANS OYUNCUSU JAVİER MASCHERANO, BARCELONA'DAN AYRILIYOR
İspanya Liginde sezona damga vuran Barcelona'da, Arjantinli deneyimli savunmacı Javier Mascherano, Katalan ekibinden ayrılıyor.
Barcelona'nın Arjantinli yıldız savunmacısı Javier Mascherano, ESPN'e özel açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle formasını Thomas Vermaelen'e kaptıran 33 yaşındaki futbolcu güzel günler geçirdiğini söylediği Barcelona'dan ayrılma vaktinin geldiğini açıkladı.
SON YILLARA DAMGASINI VURDU
Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan ve Pep Guardiola'nın sisteminde bir defansif orta saha oyuncusundan bir stopere dönüşen ve pas oyununun son yıllara damga vurmasına yardımcı olan kilit oyunculardan biri olan Mascherano; büyüklü, küçüklü her kulübün aradığı "ayağı iyi stoper" tanımının sözlük karşılığına dönüşmüştü.
Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Mascherano, "Barcelona'da kariyerimin en güzel günlerini geçirdim. Ancak ayrılmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Ama yine de son söz şu an elbette bende değil" ifadelerini kullandı.
7 YILLIK BARCELONA KARİYERİNE SON VERECEK
Röportajda Liverpool'daki son günlerinin çok da iyi hatıralarla geçmediğini anımsatan ve aynı durumu Barcelona'da da yaşamak istemediğini ifade eden Mascherano, Katalan ekibindeki yedi yıllık kariyerinde 331 maça çıktı; 1 gol ve 8 asiste imza atarken 4 La Liga, 4 Kral Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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