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Arjantinli yıldız Dybala'dan olay sözler! Kızlar beni kullanıyor

ARJANTİNLİ YILDIZ DYBALA'DAN OLAY SÖZLER! KIZLAR BENİ KULLANIYOR

Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala, bir magazin dergisine verdiği röportajda kızların kendisini kullandığını söyledi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Arjantinli Yıldız Dybala'dan Olay Sözler! Kızlar Beni Kullanıyor(6/10)2

Juventus'ta forma giyen Arjantinli Yıldız Dybala bir magazin dergisine açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu kızların kendisiyle ünü nedeniyle birlikte olduğunu belirten Dybala, "Kızlar benimle tanışmak istediğinde, beni beğendikleri için bunu istediklerine inanmıyorum. Herkes ünümden faydalanmak istiyor. Bu kadar yüksek seviyelerde, futbolcular genellikle yalnızdır. Bu yüzden benim için insanlara güvenmek zor oluyor" dedi.

"ACI AMA GERÇEK"

Şöhretin zor olduğunu kaydeden Arjantinli futbolcu, "Ön yargılardan kaçmaya çalışıyorum ama bu acı olsa da gerçek. Benim düşünceme göre acı çekmeden önce önlem almak gerekiyor. Çocuklarıma futbol oynarken keyif alabilecekleri kadar keyif almalarını söyleyeceğim çünkü işler sonra tamamen değişecek" sözlerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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