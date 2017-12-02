Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan 459. bölümüne Mesut ve Selin'in öpüşmesi damga vurdu.

GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİLER

Dizide iki aşığı canlandıran ve bir süredir araları açık olan ikili, sokak ortasında öpüşerek geçmişe sünger çekti.

Kaynak: haberinburada