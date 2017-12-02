ARKA SOKAKLAR'A MESUT VE SELİN'İN ÖPÜŞME SAHNESİ DAMGA VURDU
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Mesut ve Selin'in öpüşme sahnesi dikkat çekti.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan 459. bölümüne Mesut ve Selin'in öpüşmesi damga vurdu.
GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİLER
Dizide iki aşığı canlandıran ve bir süredir araları açık olan ikili, sokak ortasında öpüşerek geçmişe sünger çekti.
Kaynak: haberinburada
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