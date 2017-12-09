ARKA SOKAKLAR'DA HÜSNÜ KOMİSER, OĞLU TEKİN'E KELEPÇE VURDURUYOR
Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser, meslek hayatının en zor sınavını veriyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
EVLİLİK KRİZİ BÜYÜYOR
Yeniden evlenmeyi kafasına koyan Hüsnü, kendisine karşı gelen oğlu Tekin'le ters düşüyor. Oğlunun evi terk etmesinin ardından ne yapacağını şaşıran Hüsnü, büyük bir çıkmazın içine girer.
TEKİN'E KELEPÇEYİ VURDURDU
Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Hüsnü, oğlunu bir çanta dolusu para ile yakalar. Yanındaki memurlara "Vurun kelepçeyi" diyen Hüsnü, meslek hayatının en zor kararını verdi.
Kaynak: haberinburada
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