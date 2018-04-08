ARKA SOKAKLAR'DA ŞOK! HÜSNÜ ÇOBAN, İKİ OĞLUNU DA KAYBEDİYOR
İlgiyle izlenen Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğullarından Tekin cinayet şüphesiyle hapsi boylarken, Metin de kardeşini kurtarmak isterken katil oluyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
METİN DE BAŞKASINI VURUYOR
Cuma akşamları reyting rekorları kıran dizide Tekin'e oynanan oyunu çözmek için büyük uğraş veren ağabeyi Metin de boğuşma esnasında yanlışlıkla başkasını vuruyor.
HÜSNÜ ÇOBAN ŞOKTA
Yeni bölüm fragmanında iki oğlu da ellerinden kayıp giden Hüsnü Çoban ise neye uğradığını şaşırıyor.
Kaynak: haberinburada
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