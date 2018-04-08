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Arka Sokaklar'da Şok! Hüsnü Çoban, İki Oğlunu Da Kaybediyor
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Arka Sokaklar'da Şok! Hüsnü Çoban, İki Oğlunu da Kaybediyor

ARKA SOKAKLAR'DA ŞOK! HÜSNÜ ÇOBAN, İKİ OĞLUNU DA KAYBEDİYOR

İlgiyle izlenen Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğullarından Tekin cinayet şüphesiyle hapsi boylarken, Metin de kardeşini kurtarmak isterken katil oluyor.

Tarih : 08 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Arka Sokaklar'da Şok! Hüsnü Çoban, İki Oğlunu Da Kaybediyor(10/10)6

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

METİN DE BAŞKASINI VURUYOR

Cuma akşamları reyting rekorları kıran dizide Tekin'e oynanan oyunu çözmek için büyük uğraş veren ağabeyi Metin de boğuşma esnasında yanlışlıkla başkasını vuruyor.

HÜSNÜ ÇOBAN ŞOKTA

Yeni bölüm fragmanında iki oğlu da ellerinden kayıp giden Hüsnü Çoban ise neye uğradığını şaşırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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