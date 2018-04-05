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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı Sallıyor
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı Sallıyor

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ YÜSRA GEYİK INSTAGRAM'I SALLIYOR

12 senedir rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle izlediğimiz genç oyuncu Yüsra Çoban, sosyal medyada başka bir profil çiziyor.

Tarih : 05 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı Sallıyor(5/10)1

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Çoban, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

DİZİNİN EN ESKİLERİNDEN

Sosyal medya hesabında 100 bine yakın takipçisi olan genç oyuncu, yayınlanmaya başladığı günden bu yana Arka Sokaklar'da boy gösteriyor.

"SETTE BÜYÜDÜ" YORUMLARI YAPILIYOR

"Dizi setinde büyüdü" yorumları yapılan genç oyuncu, şimdilerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İşte genç oyuncunun o paylaşımları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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