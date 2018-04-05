ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ YÜSRA GEYİK INSTAGRAM'I SALLIYOR
12 senedir rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle izlediğimiz genç oyuncu Yüsra Çoban, sosyal medyada başka bir profil çiziyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Çoban, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
DİZİNİN EN ESKİLERİNDEN
Sosyal medya hesabında 100 bine yakın takipçisi olan genç oyuncu, yayınlanmaya başladığı günden bu yana Arka Sokaklar'da boy gösteriyor.
"SETTE BÜYÜDÜ" YORUMLARI YAPILIYOR
"Dizi setinde büyüdü" yorumları yapılan genç oyuncu, şimdilerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
İşte genç oyuncunun o paylaşımları;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcıdan Keçi Kesen Sanıklara İtiraz: Biraya Para Var Da Ekmeğe Mi Yok
- Ab Bakanı Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a Sert Yanıt: Akılsız
- Büyük Ağabey Tuncel'in Düğününe Bayrak Ve Kur'an Detayı Damga Vurdu
- Mardin'de Hareketli Dakikalar! Özel Harekat Polisleri Nefes Kesti
- Zaman Gazetesi Davası'nda 31 Sanıktan 3'üne Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur
- Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
- Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
- Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
- Milli Yıldız Emre Mor'a Psikolog Desteği!
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar