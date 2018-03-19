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Arkadaş ziyaretinde silahlar konuştu: 1 ölü

ARKADAŞ ZİYARETİNDE SİLAHLAR KONUŞTU: 1 ÖLÜ

Şişli'de bir arkadaşının evine misafirliğe giden Akın Şahin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Tarih : 19 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Arkadaş Ziyaretinde Silahlar Konuştu: 1 Ölü(9/10)5

Şişli Mecidiyeköy Yaşarbey sokakta meydana gelen olayda Akın Şahin, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda arkadaşının yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akın Şahin burada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS OLAY YERİNİ İNCELEDİ

Polis ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemelerde bulunarak delil çalışması yaptı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasından ardından Akın Şahin'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Şahin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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