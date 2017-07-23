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Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
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Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü

ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANAN GENÇ, YÜRÜYEREK GELDİĞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Adana'da annesine küfür ettiği için arkadaşı tarafından bıçaklandıktan sonra hastaneye yürüyerek gelen genç, hayatını kaybetti.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü(9/10)5

Adana'da 16 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden şahsın, taksi ile hastaneye gelip yürüyerek içeri girmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

ANNESİNE KÜFÜR EDİNCE BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Temmuz Perşembe günü Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Gökhan Kavlı, arkadaşı 16 yaşındaki M.K. ile sokakta alkol almaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş birbirine lakap takma yüzünden kavga etti. Gökhan Kavlı bu nedenle M.K.'nin annesine küfretti. M.K. de Kavlı'yı bıçakladı.

HASTANEYE YÜRÜYEREK GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

M.K. olay yerinden kaçarken, Gökhan Kavlı da çağırdığı bir taksi ile mahalledeki tıp merkezine geldi. Birkaç yerinden bıçaklanmasına rağmen taksiden inip tıp merkezine yürüyerek giren Kavlı'ya burada ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı gencin hastaneye yürüyerek gelmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Kavlı, sevk edildiği Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ARKADAŞINI BIÇAKLAYAN ZANLI YAKALANARAK TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra yaptığı çalışmada, M.K.'yi Onur Mahallesi'nde yakaladı. Zanlı emniyete getirildikten sonra yaşı küçük olduğu için sağlık kontrolünden geçirilerek çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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