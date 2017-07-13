Şanlıurfa'da 33 yaşındaki S.A. isimli kadının, arkadaşına 'İntihar edeceğim' diye mesaj atması, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin balyozla kırmaya çalıştığı kapıyı açan kadın şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.

ARKADAŞINA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde bulunan Miray Apartmanı'nda meydana geldi. 2'nci katta oturan Osmaniyeli olduğu belirtilen S.A. isimli kadın, arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak, intihar edeceğini söyledi.

EKİPLER İÇERİDEN SES ALAMAYINCA KAPIYI KIRMAK İSTEDİLER

Arkadaşından gelen mesajla paniğe kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler, içerden ses alamayınca kapıyı kırıp daireye girmeye karar verdi.

ÇOCUĞU KUCAĞINDA KAPIYI AÇTI

Ekiplerin balyozla kırmaya hazırlandığı sırada kapı, kucağında bebeği bulunan S.A. tarafından açıldı. S.A., ekiplere, arkadaşına şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.

Kaynak: haberinburada