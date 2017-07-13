Yarışma Biter Bitmez Dünya Şampiyonunu Aradı: Tebrik Ederim
Demet Parlak, Sırıkla Atlamada Türk Spor Tarihine Girdi
Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı
Arkadaşına İntihar Edeceğini Söyleyen Kadın Ekipleri, Çocuğuyla Kapıda Karşıladı
Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!
Tff, Şike İddialarıyla İlgili Son Noktayı Koydu
Deaş'lı Teröristler Musul'dan Kaçan Sivilleri Böyle Vuruyor
Cimbom'dan Bir Garip Frikik! Kimse Ne Yaptıklarını Anlayamadı
Gaziantep'te Demokrasi Nöbetini Kana Bulayacaklardı, Deaş'lı 18 Terörist Yakalandı
Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay, 100 Metrede Altın Madalya Aldı
Cezaevinde Nobel Barış Ödülü Kazanan Liu Xiaobo Hayatını Kaybetti
Başörtülü Öğrenciye Tekme Atmıştı, "Kendimi Kontrol Edemiyorum" Diye Savunma Yaptı
Almanya'da Pkk Yöneticisine 3 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
36 Yaşındaki Atlet, Antrenmanda Feci Şekilde Öldü
Görme Engelli Fulya, Lys'de 5 Puan Türünde Türkiye Birincisi Oldu
Roma'ya Giden Cengiz, Başakşehir'den Aldığı Maaşını 33'e Katladı
Avrupa Ligi'ndeki Östersunds-Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Musul'u Kaybeden Daeş, Telafer'i 'bağımsız Devlet' İlan Etti
Beşiktaş'ın Eski Yıldızı, Gittiği Takımda Da Sakatlandı
Medipol Başakşehir, Kerim Frei İçin Birmingham İle Temasa Geçti

Arkadaşına İntihar Edeceğini Söyleyen Kadın Ekipleri, Çocuğuyla Kapıda Karşıladı

ARKADAŞINA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEN KADIN EKİPLERİ, ÇOCUĞUYLA KAPIDA KARŞILADI

Şanlıurfa'da arkadaşına şaka amaçlı 'İntihar edeceğim' diye mesaj atan güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Kapıyı kırmaya hazırlanan ekipleri ise çocuğu kucağında kapıyı açtı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Arkadaşına İntihar Edeceğini Söyleyen Kadın Ekipleri, Çocuğuyla Kapıda Karşıladı(5/10)1

Şanlıurfa'da 33 yaşındaki S.A. isimli kadının, arkadaşına 'İntihar edeceğim' diye mesaj atması, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin balyozla kırmaya çalıştığı kapıyı açan kadın şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.

ARKADAŞINA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde bulunan Miray Apartmanı'nda meydana geldi. 2'nci katta oturan Osmaniyeli olduğu belirtilen S.A. isimli kadın, arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak, intihar edeceğini söyledi.

EKİPLER İÇERİDEN SES ALAMAYINCA KAPIYI KIRMAK İSTEDİLER

Arkadaşından gelen mesajla paniğe kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler, içerden ses alamayınca kapıyı kırıp daireye girmeye karar verdi.

ÇOCUĞU KUCAĞINDA KAPIYI AÇTI

Ekiplerin balyozla kırmaya hazırlandığı sırada kapı, kucağında bebeği bulunan S.A. tarafından açıldı. S.A., ekiplere, arkadaşına şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arkadaşına  İntihar  Edeceğini  Söyleyen  Kadın  Ekipleri  Çocuğuyla  Kapıda  Karşıladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER