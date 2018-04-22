Bayrampaşa'da bir adam arkadaşına olan borcunu ödememek için kendini başka bir arkadaşına vurdurarak gasp edilmiş süsü verdi. Ortaya çıkan yalandan sonra yakalanan gaspçı serbest bırakıldı.

Bayrampaşa'da kamyonet şoförü, borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurarak gasp edilmiş süsü verdi. Polis yalanı ortaya çıkardıktan sonra kamyonet sürücüsü hakkında suç uydurmaktan işlem yapılırken, kendini vurdurttuğu arkadaşı serbest bırakıldı.

BENİ VURDULAR, GASP EDİLDİM DİYEREK POLİSE BAŞVURDU

Bayrampaşa'da 11 Nisan 2018 tarihinde polise başvuran kamyonet sürücüsü Barış A., Kartaltepe mahallesi, Avrasya yolu caddesi üzerinde yol kenarında durduğu sırada bir şahsın yanına yaklaştığını, kendisini ayağından vurarak 3 bin lirasını gasp ettiğini söyledi.

KAMERALARDA 3 BİN LİRASININ ÇALINDIĞI ANLAR GÖRÜNDÜ

Poliste ifade veren Barış A. Yol kenarında duruyordum. Cebimdeki paraları sayıyordum. Bir kişi aracın kapısını açtı. Paraları benden istedi. Vermek istemeyince beni ayağımdan vurarak 3 bin liramı alarak kaçtı dedi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucu bir kişinin araca yaklaştığı, kapıyı açtığı ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

ÇELİŞKİLİ İFADELERDEN SONRA POLİS, GASP EDENİ YAKALADI

Ancak polis, Barış A.'nın çelişkili ifadeler verdiğini fark etti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Okan Cem G. adlı şüpheliyi 19 Nisan 2018 tarihinde gözaltına aldı.

Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin ifadesi ise gasp olayının yalan olduğunu iki arkadaşın olayı birlikte planlandığını ortaya çıkardı.

ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YAPMIŞ

Kamyonet şofrörü Barış A.'nın bir arkadaşına olan borcunu ödememek için böyle bir sahte gasp planladığı ve sanki parası çalınmış gibi yaptığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsüne polis tarafından Suç uydurmak suçundan işlem yapılırken, arkadaşı Okan Cem G., Adam yaralamak suçundan adliyeye gönderildi. Okan Cem G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada