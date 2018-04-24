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Arkadaşını öldüren cani, polisleri ''Hoşgeldiniz'' diye karşıladı

ARKADAŞINI ÖLDÜREN CANİ, POLİSLERİ ''HOŞGELDİNİZ'' DİYE KARŞILADI

Antalya'da, kendisine kötü tamirci tavsiye ettiği için arkadaşını tabancayla öldüren adam, dün saklandığı evde yakalandı. Cani adam polisleri ''Hoşgeldiniz'' diye karşıladı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Arkadaşını Öldüren Cani, Polisleri ''hoşgeldiniz'' Diye Karşıladı(6/10)2

Antalya'da, kendisine kötü tamirci tavsiye ettiği için tartıştığı arkadaşı Özkan Bozlak'ı (39) tabancayla öldüren Tolgahan K. (30), dün saklandığı evde yakalandı. Tolgahan K. polisleri, "Hoşgeldiniz" diye karşıladı.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nde meydana gelen olayda Galericilik yapan Tolgahan K., arıza yapan otomobilini, aynı işi yapan arkadaşı Özkan Bozlak'ın önerdiği tamircide yaptırdı. Ancak Tolgahan K.'nin aracı, seyir halindeyken yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine Tolgahan K. ile Özkan Bozlak, telefonda tartıştı. Özkan Bozlak bir süre sonra tamirci dükkanına gitti. Başka bir araçla tamirciye gelen Tolgahan K., tartıştığı Bozlak'ın başına tabancayla bir el ateş etti. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin uzun süre kalp masajı yaptığı Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tolgahan K. ise kaçtı.

POLİSİ "HOŞGELDİNİZ" DİYEREK KARŞILADI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tolgahan K.'nin Güzeloba Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Dün operasyon düzenleyen ekipler, eve ggelen ekipleri kapıda "Hoşgeldiniz" diye karşıladı.

"İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM"

Gözaltına alınan ve ifadesinde arkadaşı Özkan Bozlak'ı isteyerek öldürmediğini belirten Tolgahan K., "Çok sinirlenmiştim. Yanımda taşıdığım tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı. Korkup kaçtım" dedi.

Tolgahan K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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