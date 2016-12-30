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arkadaşını öldürüp parçalara böldü

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP PARÇALARA BÖLDÜ

Bursa'da 10 aydan beri kayıp olan 34 yaşındaki Hüseyin Altı'nın, arkadaşı A.T. (42) tarafından öldürülüp parçalandığı ortaya çıktı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 11:40
Puan Ver : Arkadaşını Öldürüp Parçalara Böldü(7/10)6


Bursa'da 10 aydan beri kayıp olan 34 yaşındaki Hüseyin Altı'nın, arkadaşı A.T. (42) tarafından öldürülüp parçalandığı ortaya çıktı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı'nın arkadaşı tarafından öldürülüp parçalandığını ortaya çıkardı. Altı'nın son telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı A.T. ile irtibata geçtiğini tespit etti. Dün gözaltına alınan A.T. polis sorgusunda arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.



Bekar olan Hüseyin Altı'nın kendisi için kız bulmasını istediğini belirten A.T. verdiği ifadede, "Ona kız bulabileceğimi, Üsküp'te bir kız olduğunu ama masraflı olacağını söyledim. Ondan ara ara toplam 44 bin TL'sini aldım. Bu aldığım parayla kendisine kız aramadım ve parayı gece eğlencelerinde harcadım. 26 Mart günü Gökdere Metro İstasyonu'ndan inen Hüseyin Altı, saat 14.40 civarında Selimzade Mahallesi'nde bulunan evime geldi. Eşim ve çocuklarım o gün ağabeyime gitmişti. Hüseyin Altı bana 'Kız meselesi çok uzadı' dedi. Ben de parayı harcadığımı, kız aramadığımı söyledim. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Altı, küfür edip, bana yumruk attı. Ben de ona yumruk attım ve yere düştü. Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağını aldım ve evin salonunda bir boğuşma oldu. Önce sol karın boşluğundan sonra da değişik yerlerinden defalarca bıçakladım. Öldüğünü anlayınca banyoya götürdüm ve kafasını, kollarını ve gövdesini bıçağımla parçaladım. Marketten çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve çöp poşeti aldım. Kıyafetlerini, bıçağı bir poşete, diğer parçalarını da başka poşetlere koydum. Pazar arabasına 3 torba koyarak sokaktaki çöp konteynerine kıyafetleri olan poşeti attım. Pazar pazarı civarına yaya olarak giderek buradan Hipodrom minibüslerine bindim. Demirtaş istikametine doğru çevre yoluna yakın yerde inerek otlarla kaplı yerlere poşetleri attım. Eve geldim ve diğer 4 adet poşeti de aldım. Vatan Mahallesi tarafına yaya olarak pazar arabasıyla götürüp, çöp konteynerlerine attım. Daha sonra eve gelerek salonu ve banyoyu yıkadım. Salondaki halıyı halı yıkamacıda yıkattırdım" dedi.



Emniyette ifadesi alınan A.T., ardından adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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