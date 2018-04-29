ARKADAŞININ BOYNUNA İP BAĞLAYIP PODYUMDA GEZDİRDİ
Yaşar Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu, 'Sokaktaki hayvanlara bir el de sen uzat' etkinliği düzenledi. Defilenin kurgusu izleyenleri ilk görüşte hayrete düşürdü.
Yaşar Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu, 'Sokaktaki hayvanlara bir el de sen uzat' etkinliği düzenledi.
İZLEYİCİLER İLK ANDA HAYRETE DÜŞTÜ
Etkinlik kapsamında kampüs alanında can dostlar için farkındalık defilesi de düzenleyen öğrenciler, podyuma çıkarak şiddet gören, kürkleri için öldürülen ve avlanılan hayvanları temsilen giydikleri kıyafetler ve makyajları ile dikkat çekti. Öğrencilerin kurgusu ilk görüşte izleyicileri hayrete düşürdü.
DEFİLE KAMPÜSTE DÜZENLENDİ
Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen 'Sokaktaki hayvanlara bir el de sen uzat' etkinliğinde, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) Kurucusu Funda Bonomo, HİPDER Başkan Yardımcısı İksir Altıok, Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Ersoy, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Banu Barut, Üniversitelerarası Hayvanları Koruma Topluluğu Kurucusu Kamuran Ereğli'nin katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.
BOYALI KIYAFETLER DİKKAT ÇEKTİ
Can dostlar için farkındalık defilesi düzenleyen Yaşar Üniversitesi öğrencileri ise podyuma çıkarak şiddet gören, kürkleri için öldürülen ve avlanılan hayvanları temsilen giydikleri kıyafetler ve makyajları ile dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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