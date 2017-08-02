ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ! NEYMAR, FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın PSG'ye transferi için bir kıvılcım daha geldi! Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin özel izniyle Neymar'ın bugünkü antrenmanda yer almadığını açıkladı...
MARCA DUYURDU, NEYMAR PSG'YE GİTTİ
Marca'da yer alan habere göre ise Neymar, Barcelona'nın idman tesislerine geldi ve yarım saat içerisinde de buradan ayrıldı. Neymar'ın tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştığını iddia eden Marca, oyuncunun 222 milyon Euro'ya PSG'ye gideceğini duyurdu.
Neymar'ın tesislerde fotoğrafı da yayımlanırken, aracını kendisi kullanan Brezilyalı yıldız, hayranlarına fotoğraf vermeden hızlıca buradan ayrıldı.
"NEYMAR BİR DÜNYA YILDIZI"
Paris Saint Germain Başkanı Al-Khelaifi ise konu hakkında, "'Neymar, Barcelona'nın futbolcusu. Başka bir takımın futbolcusu hakkında konuşmam" sözlerini kullanarak yorum yapmayacağını belirtmişti.
Neymar'ın harika bir futbolcu olduğunu aktaran Nasser Al-Khelaifi, "Neymar bir dünya starı. Ama tekrar ediyorum ki şimdilik Barcelona'nın futbolcusu. Dünya yıldızını getirmek sadece popülerite için yapılmaz. Oyunu güzelleştirmek için yapılır. PSG'nin de gelişip yapmak istediği şey bu" dedi.
NEYMAR KARARINI VERDİ
Öte yandan beIN Sports Katar'da yer alan habere göre; Barcelona'nın yıldızı Neymar, tarihin en büyük transfer anlaşmasını yaparak PSG'ye transfer olma kararı verdi.
Kaynak: haberinburada
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