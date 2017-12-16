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Arkasını dönen Yasemin, içini gösteren kıyafetle gözleri şaşı etti

ARKASINI DÖNEN YASEMİN, İÇİNİ GÖSTEREN KIYAFETLE GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ

Önceki akşam Arnavutköy'de bir doğum günü partisinden çıkarken görüntülenen Yasemin Allen, içini gösteren transparan elbise ile tüm bakışları üzerinde topladı.

Tarih : 16 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Arkasını Dönen Yasemin, İçini Gösteren Kıyafetle Gözleri Şaşı Etti(10/10)6

Arnavutköy'de bir doğum günü partisine katılan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen tercih ettiği transparan kıyafet ile dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİ "ÜŞÜMÜYOR MUSUN?" DİYE SORDU

Daha çok kırmızı halı törenlerinde tercih edilebilecek bir elbiseyi deri ceketle ve spor ayakkabılarla kombinleyerek parti kıyafeti haline getiren Allen, takipçilerinden de ilginç yorumlar aldı. Kimi "Üşümüyor musun?" gibi tepki verirken kimi de ne giyerse giysin yakıştığı yönünde yorumlarda bulundu.

DÜNYADA TRAND HALİNE GELDİ

Mayo üzeri tranparan tasarımlar aslında dünyada trend haline gelmiş durumda. Hatta bu tip kıyafetler sokak modasının da vazgeçilmez parçalarından biri. Tıpkı Allen gibi spor ayakkabılarla kombinleyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Yasemin Allen böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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