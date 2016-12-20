Son günlerde zor zamanlar yaşayan bilgisayar sektörü bu durumdan çıkış yollarını farklı stratejiler üreterek aşmak istiyor. Bu stratejilerden en son olanı ARM ve Windows ortaklığı olarak ön plana çıktı.



Son günlerde zor zamanlar yaşayan bilgisayar sektörü bu durumdan çıkış yollarını farklı stratejiler üreterek aşmak istiyor. Bu stratejilerden en son olanı ARM ve Windows ortaklığı olarak ön plana çıktı.







Son zamanlarda Microsoft ve Qualcomm ARM tabanlı yonga setleri üzerinde Windows 10 deneyiminin oldukça iyi olduğundan söz etmişti. Bu açıklamanın ardında birçok üreticide ARM ve Windows birlikteliğini gündemine aldı.



Yakın zamanda gerçekleşen etkinlikle Snapdragon 820 yonga seti üzerinde Windows 10 emülatörü oldukça iyi bir şekilde çalışmayı başarmıştı. Birçok x86 uygulamasını oldukça başarılı bir şekilde çalıştıran emülatör, sadece bununla kalmayıp yeni yonga seti Snapdragon 835 ile en iyi şekilde çalışması için elden geçiriliyor.



Son gelen bilgilere göre Snapdragon 835 yonga setine sahip Windows 10 akıllı telefon ve tablet tasarımına başlandığı yönünde. Microsoft ise bu yeni durumun hücresel tabanlı bilgisayarları çok daha etkin hale getirebileceğini düşünüyor.



Birçok bilişim uzmanı ise bu yeni ortaklık sayesinde çok daha farklı ürünlerin piyasayı süsleyeceğini düşünüyor.



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