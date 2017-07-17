Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım siteleri bazen kendi şöhretlerini yaratıyor bazen de zaten bu yolda ilerleyenleri daha hızlı bir şekilde geniş kitlelere tanıtıyor.

İşte Arnavut model Angela Martini de bunlardan biri. Ülkesinde ve yaşadığı İsviçre'de uzun süredir tanınan Martini, Instagram hesabı sayesinde adını daha geniş kitlelere duyurdu. Özellikle sevgilisiyle olan bir fotoğrafını "Bunu paylaşmamı istemedi, çünkü çok ateşli olduğunu düşünüyor" notuyla paylaşan güzel model, kısa sürede büyük kitlelere ulaşmayı başardı.

AİLESİ OKUL ŞARTI KOŞTU

1986 yılında Arnavutluk'un Shkoder kentinde dünyaya gelen Martini, 10 yaşındayken ailesiyle İsviçre'ye göç etti. Daha çok küçük yaşta model olmayı kafasına koymuştu ama ailesinin "önce okulunu bitir" sözüne uymak zorunda kaldı. Modellik kariyerine başlamak için 18 yaşına kadar bekledi. Sonra İsviçre'de bir ajansa kayıt oldu ve model olarak çalışmaya başladı.

EN BÜYÜK HAYALİ ABD'DE MODELLİK YAPMAKTI

Ama onun asıl amacı ABD'ye gitmekti. Geçmişte kuzenlerini ziyaret için gittiği New York'u öylesine sevmişti ki bir gün orada yaşamak ve çalışmak istiyordu. İsviçre'deki firması ona "ABD için biraz daha bekle" dese de Martini tek yönlü bir bilet alıp İsviçre'den ABD'ye gitti. Ucuz bir otel odası kiraladı, valizini odaya bırakır bırakmaz da hemen kentteki modellik ajanslarının kapısını çalmaya başladı.

AMACINA ULAŞTI

Sonunda amacına ulaştı ve önde gelen ajanslardan biriyle anlaşma imzaladı. 2010 yılında sonra ülkesine dönüp güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Aynı yıl Kainat Güzeli yarışmasında ülkesine altıncılık getirdi. Modelliği sürdüren Angela Martini bir yandan da kendi adını taşıyan bikiniler tasarlıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİNE DÖNÜŞTÜ

Kariyerindeki bunca başarıya rağmen onu tüm dünyada daha geniş kitlelere tanıtan mecra ise fotoğraf paylaşım sitesi Instagram oldu. Martini, şimdi şöhretini bu sayede ikiye katlayarak aynı zamanda bir sosyal medya fenomenine de dönüştü.

"SEVGİLİM BUNU PAYLAŞMAMI İSTEMEDİ"

31 yaşındaki Angela Martini, uzun süredir oyuncu ve yönetmen Dragos Savulescu ile birlikte. Zaman zaman onunla birlikte çektiği pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

Çift birlikte Ibiza tatiline çıktıklarında da Angela Martini sevgilisi tarafından çekilen bu pozunu "Bunu paylaşmamı istemedi, çünkü çok ateşli olduğunu düşünüyor" notuyla yine de takipçileriyle paylaşmıştı.

Kaynak: haberinburada