ARNAVUTLUK'TAN TÜRKİYE'YE SOKULAN 1 TON 100 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla'da yaptığı baskınlarda, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'tan Muğla'ya oradan da İstanbul'a uyuşturucu madde sokulacağını belirleyerek harekete geçti. İstanbul ve Muğla polisi, liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'nın yaptığı iddia edilen şebekeyi 6 ay boyunca takip etti. İstanbul Narkotik polislerinin irtibata geçtiği Arnavutluk makamlarının da uluslararası uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili Met Kanani'nin takip altında olduğu öğrenildi.
1 TON 100 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin yakın zamanda Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu maddeleri tuttukları depolara eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 1 ton 100 kilogram skunk ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON LİRA
Operasyonda aralarında Met Kanani'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'nin Myk'da Yer Vermediği Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Twitter'dan Ayrılık Sinyali Verdi
- Fetö'cü Kaynak Holding Soruşturması Tamamlandı! 97 Kişiye Dava Açıldı
- Tosun'a Bir Şok Daha! 34 Aracına El Konuldu
- Ankara-İstanbul Yolunda Kamyon İle Minibüs Çarpıştı: 3'ü Ağır 17 Yaralı
- Son Dakika! Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy Gözaltında
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
- Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
- Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!
- Abd'de Sahile Vurdu, Ne Olduğu Çözülemiyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar