11 Yaşındaki Çocuk, Başına Düşen Kalas Yüzünden Can Verdi
Tam 39 Bin Paket! Kuru Yaprak Yüklü Tır'dan Çıkanlar Şoke Etti!
Ahu Yağtu Gizemli Bir Erkekle Sabaha Kadar Eğlendi
Pitbull Metroda Yaşlı Kadına Saldırdı, Öfkeli Hayvanı Sahibi Bile Sakinleştiremedi
Cesedi Paramparça Çöp Poşetinde Bulunmuştu, Katili En Yakını Çıktı!
Telefonundan Ulaştılar! Tosun'un Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
Erdoğan'dan Chp'ye 15 Vekil Tepkisi: Diktatör Görmek İsteyenler Onlara Baksın
Genç Kadın Otostopla Bindiği Araçta Dehşeti Yaşadı
Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu
Amerikalı Senatörlerden Türkiye Karşıtı F-35 Teklifi!
Tosun'un Melekleri Ortaya Çıktı! İşte Ultra Lüks Tatilin Detayları
Akşener'in Restinden Sonra 15 Chp'li İsim Geri Mi Dönüyor
Beştepe'den Akaryakıtta Ötv İndirimi Sinyali
İtalya Ligine Giden Tudor, Türkiye'den 4 Futbolcu İstedi
Arsaya Çadır Kuran Turist Urfa'yı Ayağa Kaldırdı: İstihbarat Sandık
Barcelona'dan Beşiktaş'ı Gururlandıran Paylaşım
Jandarma'da Fetö Operasyonu: 12 Binbaşı Ve 20 Yüzbaşıya Gözaltı Kararı
700 Kişiyi Öldüren Deaş Emiri İzmir'de Yakalandı
Gözler 15:00'e Çevrildi! Erdoğan, Destici İle Görüşecek
Beşiktaş, Tek Ceza Dahi Almadan Kurtulmanın Formülünü Buldu

Arsaya çadır kuran turist Urfa'yı ayağa kaldırdı: İstihbarat sandık

ARSAYA ÇADIR KURAN TURİST URFA'YI AYAĞA KALDIRDI: İSTİHBARAT SANDIK

Mardin gezisinin ardından otostop çekerek Şanlıurfa'ya geçen Fransız bir turist, kentsel dönüşüm alanına kurduğu çadırla mahalleyi ayağa kaldırdı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Arsaya Çadır Kuran Turist Urfa'yı Ayağa Kaldırdı: İstihbarat Sandık(8/10)4

Mardin gezisinin ardından otostop çekerek Şanlıurfa'ya gelen Fransız turist, boş arsaya kurduğu çadırla mahalleyi ayağa kaldırdı.

VATANDAŞLAR İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTI

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Mardin gezisinin ardından Şanlıurfa'ya gelen Fransız turist Paillard Chris, mahalledeki kentsel dönüşüm alanında çadır kurarak uyudu. Kamp çadırını fark eden vatandaşlar bölgeye giderek turist ile iletişim kurmaya çalıştı.

Türkçe bilmeyen ve Fransızca konuşarak kendisini Chris olarak tanıtan turist, mahallede tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, "Otel ve pansiyonlar dururken bir turist neden böyle bir yerde yatıyor" diyerek durumu polise bildirdi. Fransız turist bunun üzerine çadırını çantasına hızlıca koyarak, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

"İSTİHBARAT ZANNETTİK"

Mahalle sakini İsmail Baytemur, tedirgin olduğunu belirterek, "Burası kentsel dönüşüm bölgesi, yani bir Fransız'ın gelip burada yatmasına anlam veremedik. İstihbarat mı acaba diye düşünüyoruz. Polisin gelip el atmasını bekliyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arsaya  Çadır  Kuran  Turist  Urfa    Ayağa  Kaldırdı  İstihbarat  Sandık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER