ARSENAL, 10 KİŞİ KALAN ATLETİCO'YA DİŞ GEÇİREMEDİ
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal, 10 kişi kalan rakibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçın 90 dakikasında Arsenal ile Atletico Madrid sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
GRIEZMANN 82'DE ARSENAL'IN HAYALLERİNİ YIKTI
Mücadelenin 10. dakikasında Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu karttan kısa bir süre sonra 14. dakikada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de hakem tarafından tribüne gönderildi. Konuk ekibin golünü 82. dakikada Antoine Griezzman attı.
Arsenal'in mücadeledeki golünü ise 61. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs tarihinde İspanya'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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