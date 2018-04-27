Dışişleri'nden Ab Komisyonu Başkanı'na Tokat Gibi Cevap!
Marsilya Finale Göz Kırptı
Selin Şekerci, Gönlünü Yakışıklı Oyuncuya Kaptırdı
Çekirgeler İlçeyi İstila Etti! Vatandaşlar Sabaha Kadar Nöbet Tutuyor
Galata Kulesi'nde Muhteşem Şov! Görenler Telefonuna Sarıldı
Instagram Paylaşımına Gelen Yorum Şeyma Subaşı'yı Kızdırdı!
Arsenal, 10 Kişi Kalan Atletico'ya Diş Geçiremedi
Fenerbahçe Doğuş Final-Four'da! İşte Temsilcimizin Rakibi
Hollywood'da Tecavüz Depremi! Ünlü Yıldıza 10 Yıl Ceza
'ben Valiyim Dedi' Çoban İnanmadı! Dedenin Validen İsteği Yürek Yaktı
Galatasaray'dan Trabzonspor'un Yıldızına Sürpriz Teklif
Aldatılan Eşin Kurnaz Planı Kanlı Bitti!
Thy Euroleague'de Final-Four'a Kalan İlk Takım Belli Oldu
Ali Koç Net Konuştu: Kaybedersem Bir Daha Aday Olmam
Nuri Şahin, Harvard Üniversitesine Transfer Oluyor
İsrail'den İran'a Tehdit: Yerle Bir Ederiz
Seçime Günler Kala Hangi Parti Ne Durumda? İşte Yanıtları
Mahkeme Olaylı Derbinin Faturasını Kesti!
Büyükşehir Belediye Başkanı, Vekillik İçin İstifa Etti
Gazi Üniversitesi Karıştı! Öğrenci Protestosunda Silahlar Konuştu

Arsenal, 10 kişi kalan Atletico'ya diş geçiremedi

ARSENAL, 10 KİŞİ KALAN ATLETİCO'YA DİŞ GEÇİREMEDİ

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal, 10 kişi kalan rakibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Arsenal, 10 Kişi Kalan Atletico'ya Diş Geçiremedi(9/10)5

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçın 90 dakikasında Arsenal ile Atletico Madrid sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

GRIEZMANN 82'DE ARSENAL'IN HAYALLERİNİ YIKTI

Mücadelenin 10. dakikasında Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu karttan kısa bir süre sonra 14. dakikada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de hakem tarafından tribüne gönderildi. Konuk ekibin golünü 82. dakikada Antoine Griezzman attı.

Arsenal'in mücadeledeki golünü ise 61. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs tarihinde İspanya'da oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arsenal  10  Kişi  Kalan  Atletico  Ya  Diş  Geçiremedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER