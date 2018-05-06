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Arsenal, Arsene Wenger'e 5-0'la Veda Etti
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Arsenal, Arsene Wenger'e 5-0'la Veda Etti

ARSENAL, ARSENE WENGER'E 5-0'LA VEDA ETTİ

Arsenal, teknik direktör Arsene Wenger yönetimindeki son maçında Burnley'i 5-0 yendi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 21:20
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Burnley karşı karşıya geldi. Sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağını açıklayan Fransız teknik direktör Arsene Wenger, iç sahadaki son maçında 5-0'lık galibiyet aldı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 75. dakikada Pierre Aubameyang, 45. dakikada Alexandre Lacazette, 54. dakikada Sead Kolasinac, 64. dakikada Alex Iwobi kaydetti.

ARSENAL PUANINI 60 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 60'a yükseltti. Burnley 54 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de iki maçı kalan Arsenal, Leicester City ve Huddersfield ile deplasmanda karşılaşacak. Tek maçı kalan Burnley ise Bournemouth'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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