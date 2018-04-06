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Arsenal, CSKA Moskova'yı 4-1'le Geçti

ARSENAL, CSKA MOSKOVA'YI 4-1'LE GEÇTİ

UEFA Avrupa Liginde Arsenal, Mesut Özil'in 2 asistle oynadığı maçta CSKA Moskova'yı 4-1 yenerek yarı final için büyük avantaj sağladı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Arsenal, Cska Moskova'yı 4-1'le Geçti(10/10)6

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final maçları, perşembe gecesi oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Bunlardan en dikkat çekeni Arsenal ile CSKA Moskova arasındaydı. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Londra temsilcisi 4-1 kazandı.

MESUT TAKIMINI SIRTLADI

Arsenal'ın gollerini 9. dakikada ve 28. dakikada Aaron Ramsey, 23 ve 35'te Alexandre Lacazette kaydetti. Mesut Özil 3 asistle önemli katkı verdi. Özil bir de penaltı yaptırdı. Aaron Ramsey'in ikinci golü jeneriklere girecek türdendi. Rövanş maçları 12 Nisan Perşembe günü oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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