ARSENAL, CSKA MOSKOVA'YI 4-1'LE GEÇTİ
UEFA Avrupa Liginde Arsenal, Mesut Özil'in 2 asistle oynadığı maçta CSKA Moskova'yı 4-1 yenerek yarı final için büyük avantaj sağladı.
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final maçları, perşembe gecesi oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Bunlardan en dikkat çekeni Arsenal ile CSKA Moskova arasındaydı. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Londra temsilcisi 4-1 kazandı.
MESUT TAKIMINI SIRTLADI
Arsenal'ın gollerini 9. dakikada ve 28. dakikada Aaron Ramsey, 23 ve 35'te Alexandre Lacazette kaydetti. Mesut Özil 3 asistle önemli katkı verdi. Özil bir de penaltı yaptırdı. Aaron Ramsey'in ikinci golü jeneriklere girecek türdendi. Rövanş maçları 12 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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