UEFA Avrupa Liginde çeyrek final maçları, perşembe gecesi oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Bunlardan en dikkat çekeni Arsenal ile CSKA Moskova arasındaydı. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Londra temsilcisi 4-1 kazandı.

MESUT TAKIMINI SIRTLADI

Arsenal'ın gollerini 9. dakikada ve 28. dakikada Aaron Ramsey, 23 ve 35'te Alexandre Lacazette kaydetti. Mesut Özil 3 asistle önemli katkı verdi. Özil bir de penaltı yaptırdı. Aaron Ramsey'in ikinci golü jeneriklere girecek türdendi. Rövanş maçları 12 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: haberinburada