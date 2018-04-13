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Arsenal, Rusya'da 2-2'lik Beraberlikle Turladı

ARSENAL, RUSYA'DA 2-2'LİK BERABERLİKLE TURLADI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde ilk maçı sahasında 4-1 kazanan Arsenal, deplasmanda CSKA Moskova ile 2-2 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Arsenal, Rusya'da 2-2'lik Beraberlikle Turladı(10/10)6

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde CSKA Moskova sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında oyunun hakimi ev sahibi CSKA oldu. 39. dakikada Chalov takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Soyunma odasından iyi dönen taraf yine ev sahibi oldu ve 50. dakikada Nababkin skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından Wenger'in öğrencileri oyunda kontorlü aldılar.

ARSENAL ARADIĞI GOLÜ WELBECK İLE BULDU

Korkulu rüya görmek istemeyen Arsenal ataklarını sıklaştırdı ve aradığı golü 75. dakikada Danny Welbeck'in ayağından buldu.

Son gol 90'da Arsenal adına Ramsey'den geldi ve 2-0 geriye düştüğü maçta Arsenal 2-2'lik eştilği sağladı. Aynı zamanda bu gol skoru tayin etti.

2-0 geriye düşen Arsenal korkulu rüya gördüğü maçta oyunun son bölümünü akıllıca oynadı ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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