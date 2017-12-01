Arsenal'in Huddersfield'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Mesut Özil, hocası Arsene Wenger'in de övgüsünü kazandı.

İyi bir mücadele ortaya koyduklarına dikkat çeken deneyimli teknik adam, Mesut Özil'in, neler yapabileceğini herkese gösterdiğini söyledi. 2. golden sonra daha rahat oynadıklarına dikkat çeken Wenger, "Maça iyi başladık. 1-0'dan sonra ritmimizi kaybettik. Paslardaki odaklanma sorununu gördüm. Bazı bölümlerde tehlike yaşadık ama ikinci yarının başında golü bulduk ve sonrasında herkes daha özgür oynamaya başladı, teknik kalitemizi gösterdik.

"NELER YAPABİLECEĞİNİ HERKESE GÖSTERDİ"

Mesut Özil'e ayrı bir parantez açan teknik adam, "Mesut da nasıl bir oyuncu olduğunu, neler yapabileceğini herkese kanıtladı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: haberinburada