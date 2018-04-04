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Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'i Politik Korku Sardı

ARSENAL TEKNİK DİREKTÖRÜ ARSENE WENGER'İ POLİTİK KORKU SARDI

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, İngiltere ile Rusya arasındaki politik tansiyonun CSKA ile oynayacakları maçı etkilemesinden korkuyor.

Tarih : 04 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'i Politik Korku Sardı(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile CSKA Moskova kozlarını paylaşacak. Zorlu eşleşme öncesinde Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger, İngiltere ve Rusya arasındaki siyasi krizin maçı etkilemesinden korktuğunu belirtti.

"DİPLOMATİK SORUN VAR GİBİ"

Fransız teknik adam, CKSA eşleşmesi öncesinde konuşurken "Kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyor. İngiltere ve Rusya arasında diplomatik bir sorun var gibi. Umarım bu gerginlik, bu eşleşmeyi etkilemez" sözlerini kullandı.

Öte yandan Arsenal kulübü, rövanş maçı öncesinde taraftarlarını uyarırken Moskova deplasmanında dikkatli olmalarını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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