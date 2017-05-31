

Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Arsenal'de taraftarların büyük bir çoğunluğu Arsene Wenger'i artık istemediklerini çeşitli alanlarda dile getirirken, yönetim Fransız teknik adam ile devam kararı aldı.







67 yaşındaki Arsene Wenger'in Arsenal ile bu sezon dolan sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.







Yönetim, Fransız menajerin en uygun isim olduğuna karar verirken Chelsea'ye karşı kazanılan Federasyon Kupası'nın bu karara etki ettiği belirtiliyor.











kaynak:sabah