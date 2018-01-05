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Arsenal Yunan Futbolcu Konstantinos Mavropanos'u Kadrosuna Kattı

ARSENAL YUNAN FUTBOLCU KONSTANTİNOS MAVROPANOS'U KADROSUNA KATTI

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunanistan'ın PAS Giannina takımından savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'u transfer etti.

Tarih : 05 Ocak 2018, 02:50
Puan Ver : Arsenal Yunan Futbolcu Konstantinos Mavropanos'u Kadrosuna Kattı(5/10)1

Arsenal, Yunanistan'ın PAS Giannina takımından savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'u transfer etti.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Yunan futbolcu Mavropanos ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Mavropanos'un gelişimini tamamlayabilmesi adına kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği belirtildi.

2,2 MİLYON STERLİN KARŞILIĞINDA TRANSFER EDİLDİ

İngiltere basınında yer alan haberlerde, transferin 2,2 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü. Genç futbolcu, PAS Giannina formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 3 gol attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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