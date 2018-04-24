ARSENAL'İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU
22 yıllık teknik direktörü Arsene Wenger ile sezon sonu yolları ayıracak olan Arsenal'de başkan Ivan Gazidis, yeni teknik direktörün Mikel Arteta olabileceğini söyledi.
Sezon sonunda Arsene Wenger'e veda edecek olan Arsenal'de yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu. Arsenal Başkanı Ivan Gazidis ise Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Arsenal'in eski kaptanı Mikel Arteta'nın takımın başına geçebileceğini belirtti.
ARTETA'NIN DIŞINDA ADAYLAR DA VAR
İngiliz SKY Sports'un iddiasına Ivan Gazidis, takımın başına Mikel Arteta'yı geçirmek isterken diğer adaylar arasında Luis Enrique, Paulo Fonseca, Brendan Rodgers ve Julian Nagelsmann olarak gösteriliyor.
TARAFTARLAR İSTEMİYOR
Öte yandan Arsenal taraftarları, Manchester City'de görev alan Arteta'yı takımın başında görmek istemiyor. Sosyal medyadan çağrıda bulunan taraftarlar Arteta yerine başka bir ismin gelmesini istedi.
Kaynak: haberinburada
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