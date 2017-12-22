ARSENALLİ YILDIZ WİLSHERE TRANSFER DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Arsenal'in İngiliz yıldızı Jack Wilshere, "Kesinlikle Arsenal'de kalmak istiyorum. Premier Lig, olmak istediğim yer" dedi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in formasını giyen Jack Wilshere, transferi hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edilen Wilshere, Arsenal'de kalmak istediğini söylerken başka bir takıma gitmek istemediğini belirtti.
"BURASI, OLMAK İSTEDİĞİM YER"
İngiliz basınına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki orta saha, "Kesinlikle Arsenal'de kalmak istiyorum. Daha önceden de söylemiştim. Premier Lig, olmak istediğim yer. Takım üzerinde pozitif bir etkim var. Belki İngiltere milli takımına da seçilebilirim" diye konuştu.
Jack Wilshere ile Fenerbahçe'nin dışında Napoli, West Ham United ve bazı İspanyol kulüplerin de ilgilendiği iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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