ARSENE WENGER, GENÇ YILDIZ YUSUF YAZICI'NIN PEŞİNDE
Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, televizyondan izlediği Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın menajerliğini üstlenen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün, oyuncuyu Avrupa'ya pazarladığı bildirildi.
İngiliz basını 17.5 milyon poundluk değer biçilen Yusuf için Söğüt'ün yardımcısı Adem Cebeci'den şu ilginç bilgiyi aktardı: Yusuf Yazıcı Avrupa'ya transfer olmak istiyor. Erkut bazı önemli kulüplerle görüşüyor ve Premier Lig'in de ilgisi var. Arsenal patronu Arsene Wenger de Yusuf'u televizyondan bizzat izledi.
"TRABZONSPOR'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"
Transfer konusunda sorulan soruya Yazıcı, "Şu an milli takıma ve Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki günler bize neler gösterir belli olmaz, yaşayıp göreceğiz." dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Yusuf'un olgunluk olarak Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğunun altını çizerken, "Sürekli üzerine koymak zorunda. Her işte aynıdır. Durduğunuz zaman geri kalırsınız. Bunun için de Yusuf sürekli çalışmak ve kendini geliştirmek zorundu. Bunu yaptığı zaman her kapı kendisine açılacaktır" diye konuştu..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
- Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
- Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
- Öğrencilere Cep Telefonu İle Kopya Veren Öğretmen Yakalandı
- İnternetteki Çocuk İstismarı Görüntülerindeki Korkutucu Artış
Bu Haberle İlgili Yorumlar