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Arsene Wenger, genç yıldız Yusuf Yazıcı'nın peşinde

ARSENE WENGER, GENÇ YILDIZ YUSUF YAZICI'NIN PEŞİNDE

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, televizyondan izlediği Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Tarih : 18 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Arsene Wenger, Genç Yıldız Yusuf Yazıcı'nın Peşinde(8/10)4

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın menajerliğini üstlenen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün, oyuncuyu Avrupa'ya pazarladığı bildirildi.

İngiliz basını 17.5 milyon poundluk değer biçilen Yusuf için Söğüt'ün yardımcısı Adem Cebeci'den şu ilginç bilgiyi aktardı: Yusuf Yazıcı Avrupa'ya transfer olmak istiyor. Erkut bazı önemli kulüplerle görüşüyor ve Premier Lig'in de ilgisi var. Arsenal patronu Arsene Wenger de Yusuf'u televizyondan bizzat izledi.

"TRABZONSPOR'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Transfer konusunda sorulan soruya Yazıcı, "Şu an milli takıma ve Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki günler bize neler gösterir belli olmaz, yaşayıp göreceğiz." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Yusuf'un olgunluk olarak Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğunun altını çizerken, "Sürekli üzerine koymak zorunda. Her işte aynıdır. Durduğunuz zaman geri kalırsınız. Bunun için de Yusuf sürekli çalışmak ve kendini geliştirmek zorundu. Bunu yaptığı zaman her kapı kendisine açılacaktır" diye konuştu..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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