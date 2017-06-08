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arsene wenger'den arda turan'a veto!

ARSENE WENGER'DEN ARDA TURAN'A VETO!

Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından Arda Turan, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmıştı. Bu olay Arda'nın futbol kariyerini de etkiledi.

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:27
Puan Ver : Arsene Wenger'den Arda Turan'a Veto!(6/10)3


Arda Turan, Bilal Meşe'ye küfürler yağdırmış, boğazına sarılmıştı. 30 yaşındaki oyuncu bu olay sonrası kamptan gönderilince, milli takımı bırakma kararı almıştı. Yaşanan bu gelişme, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yankı buldu.



Barcelona, tecrübeli futbolcuyu gözden çıkardı. Arda'ya, "Teklifler var. Seni takımda düşünmüyoruz." mesajını gönderdi. Arda Turan ise buna, "Paramın tamamını verirseniz giderim" yanıtını verdi.



WENGER ARTIK İSTEMİYOR



Arda Turan'a bir kötü haber de İngiltere'den geldi. 30 yaşındaki futbolcu, Arsenal'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.



Ancak İngiliz ekibinin menaceri Arsene Wenger'in, "Sorunlu oyuncu istemiyorum" diyerek bu transferden vazgeçtiği kaydedildi. Arsenal Yönetimi de Arda'yı transfer listesinden çıkarttı.



 



kaynak:sabah








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