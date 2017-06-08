ARSENE WENGER'DEN ARDA TURAN'A VETO!
Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından Arda Turan, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmıştı. Bu olay Arda'nın futbol kariyerini de etkiledi.
Arda Turan, Bilal Meşe'ye küfürler yağdırmış, boğazına sarılmıştı. 30 yaşındaki oyuncu bu olay sonrası kamptan gönderilince, milli takımı bırakma kararı almıştı. Yaşanan bu gelişme, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yankı buldu.
Barcelona, tecrübeli futbolcuyu gözden çıkardı. Arda'ya, "Teklifler var. Seni takımda düşünmüyoruz." mesajını gönderdi. Arda Turan ise buna, "Paramın tamamını verirseniz giderim" yanıtını verdi.
WENGER ARTIK İSTEMİYOR
Arda Turan'a bir kötü haber de İngiltere'den geldi. 30 yaşındaki futbolcu, Arsenal'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.
Ancak İngiliz ekibinin menaceri Arsene Wenger'in, "Sorunlu oyuncu istemiyorum" diyerek bu transferden vazgeçtiği kaydedildi. Arsenal Yönetimi de Arda'yı transfer listesinden çıkarttı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar