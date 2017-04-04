

Bakan Ahmet Arslan ve Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kağızman Gençlik Hizmetleri ve Spor Tesislerinde düzenlenen toplu temel atma töreninde, Kağızman Barajı, Arpaçay Koçköy Barajı, Kars Barajı Sulaması 1. Kısım, Kars Barajı Elektrik İletim Hattı Deplase İşi, Kars Barajı Enerji Nakil Hattı ve Telekom Hattı Geçişleri ile 5 adet taşkın koruma tesisinin temelini attı.







Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu hizmetlerin bu kadar güçlü yapılmasının arkasında bir gerçek var. O gerçek ne? 15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan, onun arkadaşlarının Binali Yıldırım'ın arkasında bu kadar güçlü durmanız var. Siz Allah'ın izniyle bu kadar güçlü destek verdikçe, siz bu kadar güçlü bizim arkamızda durdukça, hiç şüpheniz olmasın ki içimizdeki hainler kurduruyorlar. Bizi istemeyenler kurduruyorlar. Bizi istemeyenler ellerinden gelse bizi bir kaşık suda boğacaklar. Ama Allah'ın izniyle milletin birliği, milletin beraberliği, milletin kardeşliği ve milletin feraseti dün olduğu gibi bugün de onlara izin vermiyor. Nasıl ki 15 Temmuz'da izin vermediyse, ama yetmiyor" dedi.







kaynak:milliyet



