Erdoğan Talimat Verdi, Diyanet'ten Açıklama Geldi: Çalışıyoruz!
Trump, Kim İle Görüşmek İçin Tek Şart Koştu
Acı Tesadüf! İran'da Bir Ay İçerisinde İkinci Uçak Düştü
Tahran Büyükelçisi: Jetin Düştüğü Yerden Dumanlar Yükseliyor!
İran'da Düşen Türk Jetinin Hangi Holdinge Ait Olduğu Ortaya Çıktı
Zorlu Mücadele Başladı! Canlı Anlatım
Fenerbahçe, Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Çıktı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Hastaneye Kaldırıldı
Hükümlülerden Enerjiye Destek! Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiyorlar
Sarıyer Takım Otobüsüne Diyarbakır'da Taşlı Saldırı
Türkiye Konut Fiyat Artışında Dünyada İlk 5'e Girdi
Boğazına Bıçak Dayamışlardı! Sipariş Ettiği Çilekler Hayatını Kurtardı
Mesut Özil Premier Lig Tarihine Geçti! Rekor Kırdı
Yunan Mevkidaşına Sert Yanıt: Salamura Olmaktan Kurtuldunuz!
Afrin An Meselesi! Kritik Dağ Teröristlerden Temizlendi
Büyük Taşınma İçin Eğitim Çalışmaları Başladı
Teröristlerin Korkulu Rüyası Fatihler, Mavi Berenin Hikayesini Anlattı
Yürekleri Burkan Kare! Yıldız Futbolcunun Ayağı Kırıldı
İkiz Plakalı Taksiler İçin Plakalar Değişiyor!
Tarihin En İlginç Kaybolma Vakası Gizemini Koruyor

Art arda yaşanan taksici saldırılarının ardından UBER'den açıklama!

ART ARDA YAŞANAN TAKSİCİ SALDIRILARININ ARDINDAN UBER'DEN AÇIKLAMA!

Taksiciler ile UBER şoförleri arasında peş peşe yaşanan olaylardan sonra, Uber yönetimi devreye girerek "Sürücü ortaklarımızın yanında durup hukuki yardım sağlayacağız" açıklaması yapıldı.

Tarih : 11 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Art Arda Yaşanan Taksici Saldırılarının Ardından Uber'den Açıklama!(8/10)4

UBER şoförlerinin İstanbul'un çeşitli yerlerinde "müşteriyim" diye çağıran kişilerce darp edilmesinin, içinde müşteri olan araçlara saldırılmasının ardından, Uber'in Amerika'daki merkezinden açıklama yapıldı.

HER ÜLKENİN VERGİ DÜZENLEMELERİNE UYULUYOR

Şirket, tüm ülkelerde yerel düzenlemelere göre faaliyet gösterildiğini, her ülkenin vergi düzenlemelerine uyulduğu bildirdi.

UBER HUKUKİ YARDIMI SAĞLAYIP, DESTEK OLACAKLARINI AÇIKLADI

Uber firması, "bu zor zamanlarda sürücülerin yanında duracaklarını, gereken hukuki yardımı sağlayıp, destek olacaklarını" belirtti.

UBER ARACI KURŞUNLANDI

En son dün akşam Küçükçekmece'de bir Uber aracı kurşunlandı. Bu olayın Uber-taksici gerilimiyle ilgili olup, olmadığı henüz netleşmedi. Taksiciler, telefonla araç çağırma uygulaması olan Uber'in korsan olduğunu, ekmekleriyle oynandığını iddia ediyor.

Kaynak: NTV

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Art  Arda  Yaşanan  Taksici  Saldırılarının  Ardından  Uber  Den  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER