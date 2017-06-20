

Saçın normalden fazla dökülmesinin hastalık olduğunu ve tedavi gerektirdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, “Günde 100-150 saç telinin dökülmesi normal olarak karşılanır. Ancak bu sayının artması veya sayılamasa da her zamankinden fazla saçın ele geiyor olması ya da mevcut saç yoğunluğunda azalma saç kökünü ilgilendiren bir hastalık habercisidir. Böyle bir durumda genellikle nedenlerini sorgulamak için son 3 ay ve öncesine ait bir nedenler aranır. ” dedi.







Kafamızda 100-150 bin saç telinin bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karaca, bu saçların her canlı gibi doğduğunu geliştiğini ve öldüğünü ifade etti. “Saçların yüzde 85-90'i ortalama 3 yıl süren büyüme evresinde, yüzde 10 kadarı 3 ay süren dökülme evresinde ve yüzde 3-5 kadarı ise 3 hafta süren duraksama evresindedir. Bu nedenle günlük saç dökülmesinin normal karşılanması gerektiğiyle birlikte arttığı durumlarda mutlaka bir hekime muayene olunmalıdır” dedi .







KANSIZLIK VE DİYET SAÇ DÖKER







En sık saç dökülme nedenleri, stress, ateşli hastalıklar, aşırı kilo kaybı veya diyet, demir başta olmak üzere tirod hormonu veya vitamin eksiklikleri ve vücuda fiziksel trama oluşturan büyük ameliyatlar olduğunu söyleyen Karaca, “Saçların dökülmesinde saç döngüsünü olumsuz etkileyecek bu problemlerin aranması gerektiğini vurguladı. Nedelerin geçiciliği veya kalıcılığına bağlı olarak bu dökülmeler çoğu zaman geri dönüşümlüdür. Geçici bir mazuriyet var ise saç dökülmesi belli bir zaman sonra kendini sınırlar ve dökülen saçlar tekrar yerine gelir. Dökülme nedenlerini 3 ay öncesinde aramak gerekir. Bu dönemde saçın desteklenmesi ve saç dökülmesinin durdurulması ve geri dönüşü sağlamak için çok farklı tedaviler mevcuttur. Bu amaçla PRP tedavi için kullanılabileceği gibi, bazı vitamin ve büyüme hormonlarının içinde bulunduğu bazı ürünler saç köklerine iğne ile enjeksiyon yöntemi ile enjekte edilebilir. Destek amaçlı ağızdan da kullanılabilecek bazı ürünler mevcuttur. Aslında dökülmelerin hemen çoğu kontrol altına alınıp tedavisi yapılabiliyor” dedi. Saç dökülmesi konusunun önemli bir kozmetik ve fiziksel problem olması nedeniyle de en çok suistimal edilen medikal konulardan olduğunu söyleyen Karaca, en doğru kararın saç yapı ve derisini en iyi bilen dermatologlarca verilmesi gereğini vurguladı. Çünkü saç dökülmesi altta yatan önemli bir hastalık habercisi de olabilir.







kaynak:habertürk