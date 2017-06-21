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ARTIK 1 GÜNDE TAZMİNAT ALINABİLECEK


ARTIK 1 GÜNDE TAZMİNAT ALINABİLECEK
Tarih : 21 Haziran 2017, 12:53
Puan Ver : Artık 1 Günde Tazminat Alınabilecek(7/10)4


Ücret, ihbar ve kıdem tazminatı, izin, fazla mesai, işe iade konuları, işçi ve işveren arasında anlaşmazlığa neden olabiliyor. Bu konuda İş Mahkemeleri'nde olan ve çözüm bekleyen binlerce dava dosyası var.Davalar yoğunluktan dolayı 2-3 yıldan önce sonuçlanmıyor. Uzayan davaların mağduru ise işçi oluyor. Hem hakkını alamıyor, hem de mahkeme için masraf ediyor.



YARGI YÜKÜ HAFİFLEYECEK



Hükümet, yargının yükünü hafifletmek ve yıllar süren davaların mağduriyetini en aza indirmek için geçen ay bir yasa tasarısı hazırlayıp Meclis'e sunmuştu. Tasarı, 'zorunlu arabuluculuk' sistemini öngörüyor. İşle ilgili davaların kısa sürede çözümünü sağlayacak sistemle ilgili düzenleme dün 'Adalet Komisyonu'nda

kabul edildi. Yasa kısa sürede çıkacak.



 



kaynak:sabah



 



 





 



 








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