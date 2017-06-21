

Ücret, ihbar ve kıdem tazminatı, izin, fazla mesai, işe iade konuları, işçi ve işveren arasında anlaşmazlığa neden olabiliyor. Bu konuda İş Mahkemeleri'nde olan ve çözüm bekleyen binlerce dava dosyası var.Davalar yoğunluktan dolayı 2-3 yıldan önce sonuçlanmıyor. Uzayan davaların mağduru ise işçi oluyor. Hem hakkını alamıyor, hem de mahkeme için masraf ediyor.



YARGI YÜKÜ HAFİFLEYECEK



Hükümet, yargının yükünü hafifletmek ve yıllar süren davaların mağduriyetini en aza indirmek için geçen ay bir yasa tasarısı hazırlayıp Meclis'e sunmuştu. Tasarı, 'zorunlu arabuluculuk' sistemini öngörüyor. İşle ilgili davaların kısa sürede çözümünü sağlayacak sistemle ilgili düzenleme dün 'Adalet Komisyonu'nda



kabul edildi. Yasa kısa sürede çıkacak.







kaynak:sabah



















