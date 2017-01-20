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artık bebeklerde de görülüyor

ARTIK BEBEKLERDE DE GÖRÜLÜYOR

60'lı yaşlarda ortaya çıkan katarakt artık bebeklik çağında da görülüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, "Bebeklik çağında görülen katarakt doğuştan olabildiği gibi hayatın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir.

Tarih : 20 Ocak 2017, 11:13
Puan Ver : Artık Bebeklerde De Görülüyor(7/10)9


60'lı yaşlarda ortaya çıkan katarakt artık bebeklik çağında da görülüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, "Bebeklik çağında görülen katarakt doğuştan olabildiği gibi hayatın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir. Doğumda ortaya çıkan katarakta annenin gebelikte geçirdiği enfeksiyonlar ve gebelikte kullandığı ilaçlar neden olabilir.



Ancak hiçbir neden olmadan da 'doğuştan katarakta rastlanabilir" diyor. Bebek ve çocuklardaki yoğun kataraktı dikkatli ebeveynlerin fark edebildiğini anlatan Dr. Atabay, şöyle devam ediyor: "Çok yoğun olmadığında fark edilmesi zordur.



Belirtileri arasında; bir göz bebeğinin diğerinden farklı olması öne çıkar. Katarakt olan gözün beyaz ve donuk renkte olduğu görünebilir. Diğer bir özellik ise şaşılıktır. Bebeklik çağlarında ortaya çıkan göz kaymalarında esas nedenin katarakt olabileceği unutulmamalıdır. Kataraktın tek tedavisi ise cerrahi yöntemlerdir."



 



kaynak:sabah








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