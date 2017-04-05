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artık paylaşımlarınız herkese açık olacak

ARTIK PAYLAŞIMLARINIZ HERKESE AÇIK OLACAK

Snapchat Youtube olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Snapchat arama motoru, YouTube'tan esinleniyor. Arama işlevi, bir milyondan fazla herkese açık içerik arasında gezmenize izin veriyor

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:20
Puan Ver : Artık Paylaşımlarınız Herkese Açık Olacak(8/10)5


"Gelişmiş makine öğreniminden" faydalandığını söyleyen Snapchat'te, içeriklerin seçiminde de işlemin otomatik olarak yürütüleceği gözlemleniyor. Daha hızlı filtrelenen içerikler, kişilere sunuluyor.



Herkese açık hale gelen Snapchat paylaşımları ile sadece arkadaşınız olanları takip etmeyecek, arama motoruna yazmış olduğunuz herhangi bir konu hakkında filtrelenen diğer paylaşımları da görebileceksiniz. Bir taraftan eğlenceli gözükse de bu uygulamanın herkese açık olması, bazı kullanıcıları rahatsız ediyor.



Search for Stories'i hemen görmeyi ummayın, çünkü işlev kademeli olarak kullanıma açılıyor ve şu an sadece ABD'nin belirli eyaletleri için sunuluyor.



 



kaynak:habertürk








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