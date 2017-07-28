ARTIK SÜPER LİG MAÇLARINDA KADROLAR 18 DEĞİL 21 KİŞİ OLACAK
Spor Toto Süper Lig 2017/2018 sezonu öncesi Kulüpler Birliği olağan toplantısı yapıldı. Toplantının ardından başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
Gümüşdağ, Süper Lig maçlarında 18 yerine 21 kişilik kadrolarla oynanması konusunda karar aldıklarını, TFF Başkanı Demirören'in de buna onay verdiğini belirtti.
VAR, OCAK AYINDA BAŞLAYACAK
Video Hakem Uygulaması'nın 2018 Ocak'ta başlanacağı açıklandı.
Ayrıca Gümüşdağ, 10 Ağustos'ta yapılacak Kulüpler Birliği başkanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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