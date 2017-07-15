Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

UÇURUMA YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i araç sürücü Köy Muhtarı Mehmet Pelit olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, uçurumda hala yaralılardan ulaşılamayanlar olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada