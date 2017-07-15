Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Şehit Ömer Halisdemir'in Adı Verildi
Macron, Genelkurmay Başkanı'na Meydan Okudu: Bu Ordunun Reisi Benim
Yeni Obüsler Namluları Afrin'deki Teröristlere Doğrulttu
Artvin'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 10 Yaralı
Süper Lig'in Golcüsü Çin'e Transfer Oldu
Semih'ten Giderayak Fenerbahçe'ye Ağır Gönderme
İşte Yeni Khk İle İhraç Edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli
Beşiktaş'ın Anlaştığı Eliaquim Mangala, Önümüzdeki Hafta İstanbul'a Geliyor
Londra'da Pkk'lılar Yol Kesti, 15 Temmuz Anması İçin Yürüyenlere Saldırdı
Bayram İçin Ülkelerine Giden Suriyelilerden Binlercesi Ülkesinde Kaldı
Yeni Khk İle Sağlık Bakanlığı'ndan İhraç Edilen Personelin Listesi
15 Temmuz'da Darbecilerin Tank Ateşiyle Toma'yı Vurma Anı Ortaya Çıktı
Gs'li Taraftarlar, Sneijder'in Yollanmasının Ardından Tesislere Akın Etti
Nereden Nereye! Keita, Türkiye'de Amatör Takımla Anlaştı
Galatasaray'ın Yeni Transferi Mariano, Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor
Yeni Khk İle İşe İade Edilen Kamu Personelinin Listesi
Khk İle İhraç Edilen Akademisyenlerin Listesi
Burak Yılmaz Efsanesi Geri Dönüyor! Eski Takımıyla Anlaştı
Yeni Yayınlanan Khk İle Meb'den İhraç Edilen Öğretmenlerin Listesi
Mahalli İdareler'den İhraç Edilen 1486 Kamu Personelinin Listesi

Artvin'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 10 Yaralı

ARTVİN'DE MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI: 3 ÖLÜ, 10 YARALI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde köy muhtarının kontrolündeki minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Artvin'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 10 Yaralı(5/10)1

Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

UÇURUMA YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i araç sürücü Köy Muhtarı Mehmet Pelit olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, uçurumda hala yaralılardan ulaşılamayanlar olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Artvin  De  Minibüs  Uçuruma  Yuvarlandı  3  Ölü  10  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER