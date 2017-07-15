ARTVİN'DE MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI: 3 ÖLÜ, 10 YARALI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde köy muhtarının kontrolündeki minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
UÇURUMA YUVARLANDI
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Pelit yönetimindeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i araç sürücü Köy Muhtarı Mehmet Pelit olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, uçurumda hala yaralılardan ulaşılamayanlar olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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