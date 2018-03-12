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Asansörde Engelliye Yer Vermeyen Kadın: Bir Tane Vursam Patlarsın
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Asansörde engelliye yer vermeyen kadın: Bir tane vursam patlarsın

ASANSÖRDE ENGELLİYE YER VERMEYEN KADIN: BİR TANE VURSAM PATLARSIN

Taksim Meydanı'nda asansöre binmek isteyen engelli vatandaşa İran uyruklu kadın yer vermedi. "Burası benim için yapıldı" diyen engelliye "Bir tane vursam patlarsın" yanıtı ortalığı karıştırdı.

Tarih : 12 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Asansörde Engelliye Yer Vermeyen Kadın: Bir Tane Vursam Patlarsın(7/10)3

Taksim Meydanı'nda metroya inen asansörde İran uyruklu bir kadın, akülü aracıyla asansöre binmek isteyen engelli vatandaşa yer vermeyip ağırlıktan dolayı "in" deyince ortalık karıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine asansörde İranlı kadın engelli adama, "Bir tane vursam patlarsın" dedi.

"BURASI BENİM İÇİN YAPILDI" DEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana gelen olayda öğle saatlerinde 2 bacağı olmayan engelli bir vatandaş akülü aracıyla, metroya inen asansöre binmek istedi. Asansör geldiğinde arkasındakiler, engelli vatandaşa müsaade etmeden içeriye girdi. Vatandaş ardından aracıyla asansöre girmek için hamle yaptı. Ancak içeridekilerden ötürü aracını sığdıramayınca, diğerlerinden müsaade istedi. Bunun üzerine İran uyruklu bir kadın vatandaşa ağırlık yaptığını söyleyerek asansörden inmesini istedi. Bu sözleri duyan engelli vatandaş da, "Burası benim için yapıldı" deyince ortalık karıştı.

"BİR TANE VURSAM PATLARSIN"

Tartışma çıkması üzerine asansöre güvenlik görevlileri çağrıldı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, engelli vatandaş ve kadınla konuşarak durumu çözmeye çalıştı. Ancak kadın engelli adama, "Bir tane vursam patlarsın" dedi. Bu sözlerin ardından diğer vatandaşlar da kadına tepki gösterdi. Tepkinin ardından asansörden çıkan kadın uzaklaştı. Olay esnasında polis ekiplerinin "Şikayetçiysen gel" demesi dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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