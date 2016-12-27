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aselsan suudi arabistan'da sadec llc şirketini kurdu

ASELSAN SUUDİ ARABİSTAN'DA SADEC LLC ŞİRKETİNİ KURDU

ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) şirketini kurdu.

Tarih : 27 Aralık 2016, 17:19
Puan Ver : Aselsan Suudi Arabistan'da Sadec Llc Şirketini Kurdu(10/10)7


ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ve TAQNIA DST arasında Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) ortak şirketinin kuruluş tescil işlemleri bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir." denildi.



Kurulan şirketin radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemleri konusunda faaliyet göstereceği ifade edilen açıklamada, ortaklığın ASELSAN'ın cirosunu olumlu etkileyeceği kaydedildi.



 



kaynak:ahaber








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