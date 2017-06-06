Aselsan, Nurol Makina ile tedarik anlaşmasını revize etti, 15.5 milyon euro ilave sipariş aldı



Aselsan ile Nurol Makina arasında yapılan tedarik anlaşmasında değişiklik yapılarak Aselsan'a 15.5 milyon euro tutarında ilave sipariş verildi.



Aselsan tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak yapılan sözleşmenin teslimatı bu yıl tamamlanacak.







kaynak:habertürk