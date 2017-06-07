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aselsan'da fetö operasyonu; 18 gözaltı kararı

ASELSAN'DA FETÖ OPERASYONU; 18 GÖZALTI KARARI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ASELSAN'da görevli bazı kişiler için 'FETÖ'ye üye olma suçu'ndan yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ASELSAN çalışanıyla bu kişilerle 'ByLock' üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara'daki...

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:23
Puan Ver : Aselsan'da Fetö Operasyonu; 18 Gözaltı Kararı(6/10)8


ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ASELSAN'da görevli bazı kişiler için 'FETÖ'ye üye olma suçu'ndan yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ASELSAN çalışanıyla bu kişilerle 'ByLock' üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara'daki başka kamu kurumlarında ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı ve diğer soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ASELSAN'daki görevli 8 kişiden 4'ünün halen görevde olduğu ve diğer 4'ü hakkında ihraç çıkarılma işlemlerinin daha önceden yapıldığı belirtildi. Gözaltı kararı verilen 18 kişinin de 'ByLock' kullanıcısı olduğu bildirildi.



 



kaynak:hürriyet








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