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Asena Atalay, Caner Erkin'e Açtığı 125 Bin Liralık İcra Davasını Kazandı

ASENA ATALAY, CANER ERKİN'E AÇTIĞI 125 BİN LİRALIK İCRA DAVASINI KAZANDI

Milli futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın sonunda yüzü güldü. Atalay, Erkin'e açtığı 125 bin TL'lik icra davasını kazandı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : Asena Atalay, Caner Erkin'e Açtığı 125 Bin Liralık İcra Davasını Kazandı(10/10)6

Geçtiğimiz yıl boşandığı milli futbolcu Caner Erkin hakkında "Nafaka ödemiyor" diyerek 125 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay'ın talebi, mahkeme tarafından kabul edildi. Atalay biriken nafakayı icrayla alacak.

CANER ERKİN "ELDEN ÖDEME YAPTIM" DEDİ

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin hakkında eski eşi Asena Atalay'ın başlattığı 125 bin liralık icra takibi, mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, Atalay'a nafaka ücretini elden ödediğini ileri süren Erkin'in iddialarını asılsız buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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