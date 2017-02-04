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asena erkin'in icra takibi durduruldu

ASENA ERKİN'İN İCRA TAKİBİ DURDURULDU

Caner Erkin'in itirazı sonrası mahkeme, icranın durdurulmasına karar verdi. İcranın iptali için açılan dava ise sürüyor.

Tarih : 04 Şubat 2017, 09:30
Puan Ver : Asena Erkin'in İcra Takibi Durduruldu(9/10)10


Futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay, geçen yıl boşandı. Mahkeme, Erkin'in oğlu Çınar'ın eğitim, barınma, sağlık gibi masraflarını ödemesine karar verdi. Caner Erkin'in oğlunun bu giderleri ödemediğini ileri süren Asena Atalay dava açıp, 2016- 2017 arası masrafların ödenmesi için 450 bin liralık icra takibi başlattı.

Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk ise icra takibinin karara aykırı düzenlenmiş olduğu gerekçesiyle ödeme emrinin iptali için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

İtiraz dilekçesinde; Çınar'ın barınma giderleri adı altında talep edilen 110 bin liranın, Atalay'ın gelecek aylardaki kira borcu olduğu iddia edildi. Çocuğun sağlık giderleri için istenen 120 bin liranın fazla; gıda masrafları, özel ders, müzik eğitimi, spor gibi dersler için istenen 70 bin liranın ise hukuksuz olduğu ileri sürüldü. Dilekçede; Çınar'ın üç aylık yaz tatili ve sömestr tatili için talep edilen tatil parası 150 bin liranın ise fahiş bir rakam olduğu kaydedildi. Caner Erkin'in itirazı sonrası mahkeme, icranın durdurulmasına karar verdi.

İcranın iptali için açılan dava ise sürüyor.



 



kaynak:ahaber








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