ASENA, ÜNLÜ POPÇU İLE SOBELENDİ
Caner Erkin'le boşanmasının ardından uzun süredir hayatına kimseyi sokmayan Asena Atalay, ünlü popçu Tan Taşçı'yla görüntülendi. İkili aynı evde yaşıyor.
Caner Erkin ile ayrıldıktan sonra aşk defterini kapatan Asena Atalay, kalbini Tan Taşçı'ya kaptırdı. Yaklaşık 1 aydır birlikte oldukları öğrenilen ikilinin Bodrum Yalıkavak'ta tuttukları villada yaşadıkları ortaya çıktı.
BAŞBAŞA KAHVALTI KEYFİ
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; ikili, önceki gün kahvaltı için gittikleri Gümüşlük'de bir mekanda görüntülendi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Ünlü popçu, "İlişkiniz hayırlı olsun" yorumlarına eliyle yaptığı işaretle teşekkür etti.
İkili böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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