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Asgari Ücret Görüşmeleri Başladı

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk görüşmesine başladı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Asgari Ücret Görüşmeleri Başladı(6/10)2

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanan Komisyon, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk görüşmesini yapıyor.

İŞÇİLERİ TÜRK-İŞ TEMSİL EDİYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 10:00'da başladı.

Toplantıda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

"ASGARİ ÜCRET DEVLETİN SAĞLADIĞI GÜVENCEDİR"

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Asgari ücret çalışma hayatımızın en temel unsurlarımızdan birisi. Asgari ücret, devletin sağlamış olduğu bir güvence. Fedakarlık birbirinin hakkını hukukunu gözetmekle gerekir. Söz konusu asgari ücret olunca asla popülist bir tavır içerisinde olmadık, olmayacağız" dedi.

"OCAKTAKİ ASGARİ ÜCRET NEYSE, ARALIKTA DA O OLACAK"

Sarıeroğlu, "15 yıldır milli geliri üç kart artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da ciddi bir artış sağladı. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti bin 404 liraya yükselttik. Son 15 yıldaki reel artış ise yüzde 83.2 oldu.

Torba yasa ile birlikte asgari ücretli kardeşlerimizin vergi dilimi nedeni ile yaşama riski olan kayıpları gidermiş olduk.

Başbakanımız her zaman asgari ücretle ilgili hassasiyetini dile getirmiştir. Ocak ayında belirtilen asgari ücret neyse Aralık ayında da o olacaktır" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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