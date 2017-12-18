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Asgari ücret sorusuna yanıt verdi: Enflasyonun altında olmayacak

ASGARİ ÜCRET SORUSUNA YANIT VERDİ: ENFLASYONUN ALTINDA OLMAYACAK

Asgari ücretin asla enflasyonun altında olmayacağını belirten Başbakan Yıldırım, taşeron düzenlemesiyle ilgili de henüz içeriğin ve kimlerin dahil olup olmadığının belli olmadığını açıkladı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Asgari Ücret Sorusuna Yanıt Verdi: Enflasyonun Altında Olmayacak(10/10)6

Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, Asgari ücretin asla enflasyonun altında olmayacağını belirtirken taşeron düzenlemesiyle ilgili de henüz içeriğin ve kimlerin dahil olup olmadığının belli olmadığını açıkladı.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

UYUM YASALARINDA SON DURUM

"Uyum yasaları ile ilgili çalışmalar hazırlık düzeyinde devam ediyor. Uzun bir süreden beri biz hükümet olarak hazırlıkları sürdürüyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra daha da hız kazanacaktır. Çalışmaların bir kısmının 2018 martından önce yasalaşma ihtiyacı var. Öncelikle bunları dikkate alarak uyum yasaları konusunda diğer partilerin görüşleri de önemli. Onlara da dikkat edeceğiz. Bu şekilde 2019'a giderken 2017 referandumu ile getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öngürdüğü uyumu sağlayacak düzenlemeleri parlamentomuz gerçekleştirmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak. "

TAŞERONA KADRODA YENİ DÜZENLEME

Taşeronların devlette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacaktır. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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