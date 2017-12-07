Maliye Bakanlığı, vergiler nedeniyle yılın son aylarında asgari ücretin 1404 TL'nin altına düşmesinin telafisiyle ilgili tebliğ yayınladı. Buna göre, aradaki tutar çalışanların AGİ'sine ayrıca ilave edilecek.

Asgari ücretlinin sene sonuna doğru 2. vergi dilimine girmesi sebebiyle net maaşı bin 404 liranın altına geriliyordu. Maliye Bakanlığı ise vergi diliminden kaynaklı asgari ücrette yaşanan azalmanın önüne Asgari Geçim İndirimi ile geçileceğini açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRETTE UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ

Bakanlık, net ücretlerin 1,404 TL'nin altına düşmesi sonucu sadece 1,404 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak yapılan yasal düzenlemenin uygulama esaslarını belirledi.

AGİ'YE İLAVE EDİLECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.

2018'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bugün için asgari ücret, bekar bir işçi için brüt 1.777,5 lira; kesintiler sonrası çalışanın eline ise 1.404,6 lira geçiyor. Kapıcılar içinse net asgari ücret, 1.510,87 lira. 2018'de ne kadar artacağına dair bir açıklama bulunmuyor ancak geçen seneki oranlar çerçevesinde artarsa 1.510 lira civarlarına yükselebilir.

Kaynak: haberinburada