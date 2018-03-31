AŞIKLAR TEPESİ'NDE BÖYLESİNİ GÖRMEDİ! KIRGIZ KIZ, ERKEK ARKADAŞINI DAKİKALARCA TOKATLADI
Nevşehir Göreme'deki Aşıklar Tepesi ilginç görüntülere sahne oldu. Kırgız genç kız, erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı, turistler manzarayı bırakıp genç çifti izledi.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'nde Kırgız genç kızın erkek arkadaşını dakikalarca tokatlaması ilginç görüntüler oluşturdu.
İLGİNÇ OLAY
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme'de Aşıklar Tepesi bu kez ilginç bir olaya sahne oldu.
AŞIKLAR TEPESİ'NDE TARTIŞMA
Günün ilk ışıklarıyla beraber balonlarla fotoğraf çekinmek için Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'ne gelen Kırgız çift bir süre sonra tartışmaya başladı.
YÜZLERCE KİŞİNİN İÇİNDE TOKAT SAVURDU
Tartıştığı erkek arkadaşına yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında dakikalarca tokat savuran genç kızı sakinleştirmek için erkek arkadaşı büyük çaba sarf etti. Kız arkadaşından yediği tokatlar karşısında oldukça şaşıran genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.
TURİSTLER ŞAŞTI KALDI
Balonları fotoğraflamak için gelen turistler ise, manzarayı bırakıp şaşkın bakışlarla genç çifti izledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
- Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
- İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
- Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
- Ağrı Çeken Çinlinin Kulağından Kurtçuklar Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar